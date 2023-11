Malaise avec un joueur de Deschamps, le vestiaire se mobilise

Pierrick Levallet

Didier Deschamps avait fait un pari osé il y a quelques mois en positionnant Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche. Cela a donné de la suite dans les idées de Carlo Ancelotti, qui n'a pas hésité à le placer à ce poste plusieurs fois. Cependant, le joueur de 21 ans n'aime pas vraiment évoluer dans cette position et le vestiaire du Real Madrid ne manque pas de lui apporter du soutien.

Camavinga n'aime pas jouer latéral gauche

Eduardo Camavinga a d’ailleurs livré des prestations plutôt convaincantes en tant que latéral gauche. Le joueur du Real Madrid fait preuve d’une grande polyvalence. Mais malgré cet atout de taille, Eduardo Camavinga préférerait quand même évoluer à son vrai poste.

Le vestiaire lui apporte un grand soutien