Le Real Madrid veut oublier Karim Benzema

Cette saison, le Real Madrid doit faire sans Karim Benzema, parti en Arabie saoudite à la fin de son contrat. Et malgré ce départ, aucun attaquant de la trempe du Ballon d’Or 2022 n’est venu renforcer les rangs merengue. Ce qui n’inquiète pas le vestiaire à en croire la dernière sortie de Nacho.

Alors qu’une prolongation était attendue, Karim Benzema a finalement quitté le Real Madrid à l’issue de la saison dernière. Le joueur formé à l’OL a cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite, rejoignant la formation d’Al-Ittihad. De son côté, le Real Madrid n’a pas fait de folie en attaque pour remplacer Benzema, Joselu était le seul renfort du club à ce poste. Forcément, le vide se fait ressentir.

Derrière Bellingham, les autres joueurs du Real Madrid marquent peu

Si Joselu a inscrit 5 réalisations toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de la saison chez les Merengue n’est pas un attaquant, mais bien Jude Bellingham, le milieu étant l’auteur de débuts fracassants dans son nouveau club avec 13 buts au compteur. Vinicius (3) et Rodrygo (2) sont derrière. Interrogé sur le vide laissé par Karim Benzema en attaque, Nacho ne s’inquiète pas.

« Rodrygo et Vinicius vont marquer beaucoup de buts »