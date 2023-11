Ça chauffe au club de Benzema en Arabie saoudite, mercato relancé ?

Thomas Bourseau

Karim Benzema pourrait-il prochainement plier bagage alors qu’il avait déposé ses valises à Djeddah l’été dernier ? En raison des résultats d’Al-Ittihad, le titre de champion de Saudi Pro League devient utopique et la situation de l’entraîneur Nuno Espirito Santo se compliquerait. Quid de Benzema ? La couleur est annoncée.

Karim Benzema ne vit pas la saison escomptée à Al-Ittihad. En 11 matchs disputés avec le club de Djeddah, champion en titre de Saudi Pro League, l’ex-international français a inscrit 6 buts pour 3 passes décisives. Cependant, les coéquipiers de Benzema, de N’Golo Kanté et de Fabinho n’ont plus gagné depuis cinq matchs et se retrouvent à onze points du leader Al-Hilal.

Tensions entre le coach et le vestiaire, l’avenir de Benzema relancé ?

D’ailleurs, des tensions entre l’entraîneur Nuno Espirito Santo et certains joueurs d’Al-Ittihad ont eu lieu depuis quelque temps, y compris avec Karim Benzema selon Foot Mercato . Néanmoins, alors qu’Al-Ittihad est en difficulté sportivement parlant, Karim Benzema n’aurait nullement l’intention de quitter le club saoudien d’après diverses sources contactées par Foot Mercato.



Et ce n’est pas son discours effectué à son arrivée l’été dernier qui affirmera le contraire. « Je veux vraiment aider le football saoudien à grandir. Je veux faire partie de l’histoire. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici, mais la chose la plus importante pour moi sera de remporter des trophées à la fin de la saison ».

Nuno Espirito Santo en danger, la King’s League en dernier recours pour Benzema ?