Clash avec Benzema, Deschamps vide son sac

Près d'un an après la Coupe du monde organisée au Qatar, le renvoi de Karim Benzema fait toujours autant parler. Ce sujet a été évoqué lors de l'audition de Didier Deschamps par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ce jeudi. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas dévié de sa trajectoire et a livré sa vérité sur cette affaire.

Que s'est-il passé avec Karim Benzema au Qatar ? Nul ne le sait avec certitude. Une chose est sûre, l'attaquant avait été renvoyé chez lui, à Madrid, quelques heures avant le début du Mondial en raison d'une blessure qui l'aurait empêché de poursuivre l'aventure. Sauf que le joueur était remis sur pied quelques jours après. Pour certains de ses proches, Benzema aurait pu terminer la compétition avec les Bleus. Deux versions se font face dans ce dossier, qui a été commenté par Didier Deschamps lors de son audition à l'Assemblée nationale ce jeudi.

« Mes choix sont des choix sportifs »

« Mes choix sont des choix sportifs. Je veux bien qu’on rentre dans le détail, mais je ne sais pas si c’est l’endroit pour refaire l’histoire de ce qui s’est passé à Doha lors de la Coupe du monde. Je me suis exprimé et vous avez repris certains de mes propos. Oui, dans chaque situation, il n’y a qu’une vérité mais il y a plusieurs versions. Je ne vais pas vous amener des éléments pour vous confirmer que ce que j’ai pu dire est la vérité. Mais c’est factuel » a lâché le sélectionneur de l'équipe de France, qui a préféré ne pas s'attarder sur ce sujet.

« J’ai dit ce qui s’était passé »