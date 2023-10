Un attaquant répond à Didier Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps n'avait pas manqué d'encenser Mathys Tel qui réalise un début de saison très convaincant. Et la sortie du sélectionneur n'est pas passée inaperçue auprès de l'attaquant du Bayern Munich qui confirme qu'un avenir en Bleus est clairement un objectif pour l'ancien crack du Stade Rennais.

Bien que remplaçant au Bayern Munich, Mathys Tel parvient à bonifier son temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel. Redoutable face aux buts à chaque fois qu'il entre en jeu, l'ancien Rennais a été convoqué par Thierry Henry avec les Espoirs. Mais Didier Deschamps surveille également de près l'évolution du jeune attaquant.

Deschamps surveille Tel...

« Le dernier rassemblement, il n’était pas avec les Espoirs. Il a une efficacité qui est très bonne. Il a cette capacité d’être décisif quand il rentre. J’espère qu’il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible. C’est intéressant ce qu’il fait, cette capacité à être décisif avec un temps de jeu réduit. On est attentif, mais il a des temps de passage à faire. Il y a une différence avec Warren (Zaïre-Emery) qui est titulaire indiscutable au PSG. Au Bayern, il a une forte concurrence », confiait le sélectionneur lors du précédent rassemblement. Des propos qui n'ont pas échappé à Mathys Tel.

... qui lui répond !