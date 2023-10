Une grande opération est lancée pour Kylian Mbappé

La rédaction

Kylian Mbappé ne s'en cache pas, il veut tout gagner et cela passe également par une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Alors que l'attaquant du PSG n'était pas au Japon en 2021, il rêve d'être avec la sélection de Thierry Henry pour les JO 2024, d'autant plus qu'ils se déroulent en France. Et pour s'assurer de la présence de Mbappé, la FFF s'active en coulisses...

Actuel sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry sera également en charge de la sélection olympique l'été prochain pour les JO à Paris. Il ne s'est d'ailleurs pas caché, l'objectif sera d'aller chercher la médaille d'or. Mais avec quels joueurs ? En plus de joueurs âgés de moins de 23 ans, Thierry Henry a la possibilité de faire appel à 3 éléments plus âgés. Il y aura donc un choix à faire et Kylian Mbappé est déjà candidat pour récupérer l'un de ces tickets pour disputer les Jeux Olympiques avec la France.

Le PSG sait quoi faire pour la prolongation de Mbappé https://t.co/K2KW0cTcWp pic.twitter.com/2XUc3pLs1z — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs possibles »

Toutefois, il faudra que le club auquel appartient Kylian Mbappé donne son feu vert pour qu'il participe aux JO. Le tournoi ne se jouant pas sur des dates FIFA, il n'y a aucune obligation pour libérer les joueurs. Alors que la France avait eu de gros problèmes à cause de cela en 2021, la FFF veut éviter un nouveau fiasco en 2024 et que Kylian Mbappé soit au rendez-vous. Pour Le Parisien , Philippe Diallo, président de la FFF, a avoué : « Parce qu’il s’agit des JO en France, qu’ils ont lieu une fois par siècle dans notre pays, il est de notre devoir, à la FFF, de tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs possibles. On a commencé à s’y atteler avec l’appui du foot professionnel français ».

Objectif médaille d'or !