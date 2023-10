Deschamps peut viser un record historique grâce au PSG !

Jean de Teyssière

Les prestations récentes de Warren Zaïre-Emery font de lui un candidat sérieux à une place en équipe de France. Pour le moment capitaine des Espoirs sous Thierry Henry, c'est désormais un autre champion du monde 1998 qui garde un œil sur la pépite parisienne. Présent dans les travées du Parc des Princes pour assister au match entre le PSG et l'AC Milan (3-0), le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n'a pas pu être insensible aux performances de Warren Zaïre-Emery. Une sélection de Warren Zaïre-Emery serait un nouveau record de précocité. Le PSG lui fait confiance, bientôt au tour de DD ?

Depuis maintenant le mois de février 2023, le PSG fait confiance à l'un de ses joyaux : Warren Zaïre-Emery. Après avoir découvert doucement le monde professionnel sous les ordres de Christophe Galtier, Luis Enrique est en train d'en faire un élément indispensable de son système de jeu, lui qui a joué tous les matchs depuis le début de saison, lorsqu'il était disponible. Le temps de jeu offert par le PSG à Warren Zaïre-Emery pourrait lui ouvrir les portes de l'équipe de France, lui permettant de battre un record de précocité.

Félix Vial, le plus jeune joueur de l'équipe de France

Longtemps, on pensait que le record du plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France appartenait à Jules Verbrugge, confondu durant plusieurs années avec Julien Verbrugghe. Le premier a vraiment été international en 1906 mais à 20 ans. Sauf qu'avant de faire la lumière sur lui, on l'avait confondu avec un presque homonyme, Julien Verbrugghe, qui a réellement existé mais qui était né en 1889. En 1906, il avait donc 16 ans et était le plus jeune joueur à être sélectionné avec les Bleus. Une fois la lumière faite sur cette confusion, écartant donc le record de précocité de Jules Verbrugge, Félix Vial est donc devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France, en étant sélectionné à 17 ans et deux mois et 15 jours face au Luxembourg (4-1) en 1911. Ce sera sa seule sélection puisqu'il mourra sur le front en 1915, lors de la bataille de Champagne.

Camavinga bat un record vieux de 65 ans

Lorsqu'Eduardo Camavinga rentre sur la pelouse du Stade de France en septembre 2020 face à la Croatie (4-2), il devient le plus jeune joueur de l'équipe de France (17 ans, 9 mois et 29 jours) depuis l'après-guerre. A ce moment-là, il détrône Maryan Wisniewski, qui a connu sa première sélection lors d'un France-Suède, 2-0, le 3 avril 1955 à 18 ans, 2 mois et 2 jours.

Warren Zaïre-Emery, plus jeune joueur sélectionné depuis 1945 ?

Si Warren Zaïre-Emery joue le match face à Gibraltar le 18 novembre prochain, il sera âgé de 17 ans, 8 mois et 10 jours. Ce jeune âge fera alors de lui le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis l'après-guerre à porter le maillot des Bleus. Si la pépite parisienne continue sur sa lancée, on voit mal comment Didier Deschamps, habitué à faire confiance aux jeunes, pourrait ne pas le sélectionner.