Une star de Deschamps se lâche sur son avenir

À 37 ans, Olivier Giroud évolue encore au plus haut niveau. Le buteur de l'AC Milan va d'ailleurs retrouver Kylian Mbappé ce mercredi à l'occasion du choc contre le PSG en Ligue des champions. Et à l'approche de la rencontre, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a fait passer un petit message sur son avenir.

Du haut de ses 37 ans, Olivier Giroud continue d’évoluer au plus haut niveau. Appelé par Didier Deschamps en équipe de France, le meilleur buteur des Bleus est également titulaire à l’AC Milan. Il va d’ailleurs retrouver Kylian Mbappé ce mercredi à l’occasion du choc contre le PSG en Ligue des champions. Et il n’a pas manqué de mettre le club de la capitale en garde.

Il lance un appel du pied à Deschamps avant sa retraite https://t.co/vRp0BGFGG9 pic.twitter.com/A0hsB1KldR — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«J’essaie de rester compétitif»

« Le système dans lequel on joue à Milan, le coach me demande de faire beaucoup d’efforts défensifs. On est les premiers défenseurs nous les attaquants et il aime faire ce genre de pressing » a d’abord confié Olivier Giroud au micro du Canal Football Club . Le buteur de l’AC Milan et de l’équipe de France a ensuite fait passer un petit message sur son avenir.

«J’ai cet esprit de compétiteur»