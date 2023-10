«Horrible», Thierry Henry pousse un coup de gueule !

Pierrick Levallet

Le 17 octobre dernier, l'équipe de France Espoirs s'est très largement imposée face à Chypre (9-0). Mais si Thierry Henry aurait pu avoir de nombreuses raisons de se satisfaire de ce résultat, le nouveau sélectionneur des U21 a malgré tout poussé un coup de gueule dans le vestiaire puisque la prestation de son équipe ne lui convenait pas.

À la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a eu de quoi être satisfait lors de ce rassemblement du mois d’octobre. Le nouveau sélectionneur des U21 a vu ses joueurs s’imposer contre la Bosnie-Herzégovine (1-2) et contre Chypre (9-0). Mais malgré ce large succès face aux Chypriotes, Thierry Henry a poussé un coup de gueule dans le vestiaire.

Mercato : Thierry Henry débarque dans un dossier chaud du PSG https://t.co/6gxpwKH4uV pic.twitter.com/11O5V89mze — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

«Faut qu’ils aient peur de nous»

« Les gars, le coup de gueule à la mi-temps, j’espère que vous le comprenez. On ne peut pas se permettre de jouer contre une équipe comme Chypre, avec tout le respect que j’ai pour eux, à la maison et les laisser jouer comme on les a laissé jouer. La Slovénie n’a pas fait ça contre nous, le Danemark n’a pas fait ça contre nous. Alors on a mis une structure pour jouer en possession, d’accord super, mais hors possession il faut avoir envie de récupérer la balle. Je vous ai déjà dit, les mecs faut qu’ils aient peur de nous » a pesté le sélectionneur Espoirs dans une vidéo publiée sur le compte X de l’équipe de France.

«Il faut aimer aussi presser»