En direct, il pousse un coup de gueule sur Mbappé

Pierrick Levallet

Auteur d'un doublé contre les Pays-Bas vendredi dernier (1-2), Kylian Mbappé a dépassé Michel Platini au classement des buteurs en équipe de France. La star du PSG a même fait mieux que le triple Ballon d'Or puisqu'il compte une réalisation de plus pour autant de sélections. Cependant, Jérôme Rothen refuse de considérer que le champion du monde 2018 a surclassé Michel Platini pour le moment.

Vendredi dernier, Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l’histoire de l’équipe de France. Auteur d’un doublé contre les Pays-Bas (1-2), la star du PSG a dépassé Michel Platini au classement des buteurs chez les Bleus . L’attaquant de 24 ans a même fait mieux que le triple Ballon d’Or puisqu’il compte autant de sélections que lui mais une réalisation de plus (42). Toutefois, Jérôme Rothen refuse de considérer que Kylian Mbappé a déjà surclassé Michel Platini.

«Tu ne peux pas comparer les statistiques de Platini avec Mbappé»

« Mbappé a dépassé Platini ? Non ça ne me plaît pas. Il faut faire grandir le débat et ne pas simplement rester sur le nombre de buts marqués ou le nombre de passes décisives. Je recentre le débat en disant qu’aujourd’hui, l’équipe de France joue beaucoup. Que ce soit des matchs de qualification, pour l’Euro, pour la Coupe du monde, des matchs de Ligue des nations, des matchs amicaux. Il y a plus de rassemblements aujourd’hui qu’à l’époque. Tu ne peux pas comparer les statistiques de Michel Platini avec Kylian Mbappé, ou Griezmann ou Giroud. Thierry Henry en a bénéficié pour battre le record de Michel Platini au bout d’un moment » a lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Après sa carrière, c’est là qu’on fera le bilan»

« Je pars du principe que c’est trop tôt pour savoir quel est l’impact de Kylian Mbappé dans le coeur des Français. Il a marqué et est en train de marquer sa génération, mais ce n’est pas fini. Et heureusement pour nous même. Il a encore une dizaine d’années où il va gagner des titres et battre tous les records. Et après sa carrière, c’est là qu’on fera le bilan. Comme on l’a fait avec Zinedine Zidane. Et automatiquement, il fait partie des très grands » a ensuite poursuivi l’ex-finaliste de la Ligue des champions avec l’AS Monaco.

«Platini est le plus grand»