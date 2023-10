Mbappé - PSG : C’est confirmé, une offre va partir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'a qu'à bien se tenir. Selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid préparerait une nouvelle offensive dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol voudrait profiter de la situation contractuelle de l'international français pour tenter de s'attacher ses services sans dépenser le moindre centime. Et les chances de réussite existeraient.

Le Real Madrid et le PSG vont se livrer un nouveau duel dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que le contrat du joueur prend fin en juin prochain, le club espagnol serait prêt à retenter sa chance. Après le départ de Karim Benzema cet été, la formation merengue souhaiterait trouver sa star de demain et Mbappé figurerait parmi les priorités comme l'annonce le journaliste Javier Rubiano.

« Le club blanc sera bien là en 2024 »

« Le club blanc sera bien là en 2024. Une nouvelle fois derrière l'attaquant du Paris Saint-Germain. Parce que la réalité est ce qu'elle est. Mbappé termine son contrat le 30 juin. Il veut probablement précipiter sa décision jusqu’à la fin de la saison, comme il l’a fait en 2022, pour obtenir le plus gros profit possible » a confié le journaliste de Bernabeu Digital . Et selon Rubiano, il n'est pas impossible que le Real Madrid parvienne à l'arracher au PSG à la fin de la saison.

Le Real Madrid aurait ses chances