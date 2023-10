Au cœur d’un conflit au PSG, il a tout perdu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG durant l'été 2022 pour environ 20M€, Carlos Soler quittait la Liga pour la première fois de sa carrière. Considéré comme une valeur sûre du football espagnol, le milieu de terrain de Valence n'a toutefois pas réussi à s'imposer dans la capitale. Et pour cause, il se serait retrouvé au cœur de la lutte d'influence entre Luis Campos et Antero Henrique. Ce qui n'a évidemment pas joué en la faveur de Carlos Soler.

Si le mercato estival du PSG a grandement fait parler, celui de la saison précédente était plutôt sujet à d'importantes critiques. En effet, pour son premier mercato à la tête du club de la capitale, Luis Campos n'a pas eu l'apport attendu. Il faut dire qu'en coulisses, un certain Antero Henrique a joué de son réseau pour lancer une bataille d'influence avec son compatriote.

Soler au cœur de la lutte d'influence au PSG ?

Et selon les informations de MARCA , un joueur s'est retrouvé au cœur de la lutte entre Luis Campos et Antero Henrique : Carlos Soler. L'international espagnol arrivait en provenance de Valence, un club dont est très proche Jorge Mendes, qui noue une excellente relation avec ses deux compatriotes. C'est la raison pour laquelle Carlos Soler aurait été envoyé au PSG, ce qui n'aurait pas été du goût du reste de la direction.

La concurrence s'est renforcée

Par conséquent, Carlos Soler n'a jamais réussi à s'imposer au PSG et cet été, malgré les départs de Lionel Messi et Neymar, la concurrence s'est nettement renforcée à son poste. Et son temps a donc de nouveau chuté.