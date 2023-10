Ousmane Dembélé a brisé la malédiction au PSG ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour signer au PSG. En rejoignant le club de la capitale, l'international français a peut-être brisé la malédiction concernant ses blessures. En effet, Ousmane Dembélé était habitué à enchainer les graves blessures avant son transfert.

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a convoqué quatre pensionnaires du PSG au total : Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Opposé aux Pays-Bas en éliminatoire pour l'Euro 2024, le sélectionneur des Bleus n'a pu titulariser que trois joueurs parisiens sur quatre. En effet, Ousmane Dembélé a dû déclarer forfait à cause d'une légère blessure à une cuisse. Mais heureusement pour Didier Deschamps, et pour le PSG, l'ancien attaquant du FC Barcelone serait apte à jouer contre l'Ecosse ce mardi soir, et ce, dès le coup d'envoi.

Dembélé a enchainé les graves blessures avant le PSG

Depuis son explosion au plus haut niveau, Ousmane Dembélé est touché par une malédiction. En effet, l'attaquant de 26 ans se blesse régulièrement. Et malheureusement pour lui, ses pépins physiques sont souvent graves ; le contraignant à être écarté des terrains pendant de longs mois. Mais depuis sa signature au PSG, Ousmane Dembélé semble avoir laissé derrière lui ses graves problèmes de blessure. Si le nouveau numéro 10 du PSG était touché à la cuisse ces derniers jours, il serait déjà rétabli. Ce qui est rare.

Dembélé désormais épargné par les gros pépins physiques ?

Lors de la saison 2017-2018, Ousmane Dembélé a subi deux blessures sérieuses. Touché aux ischio-jambiers, l'international français était absent 106 jours avec le FC Barcelone entre septembre et janvier, avant d'être absent pendant 26 jours en raison d'une déchirure musculaire entre janvier et février. En 2018-2019, Ousmane Dembélé a été victime à la fois d'une blessure à la malléole entre janvier et février, manquant 18 jours, d'une déchirure musculaire de mars à avril (26 jours) et d'une blessure à l'ischio (mai-juin, 42 jours). Lors de la saison suivante, l'ancien joueur du Barça s'est blessé à quatre reprises : ischio (aout-septembre, 34 jours), problèmes musculaires (trois jours en septembre), déchirure musculaire (novembre-février, 66 jours) et ischio (février-aout, 191 jours). Enfin, lors des trois dernières saisons, Ousmane Dembélé a continué à enchainer les pépins physiques. En 2020-2021 : ischio (décembre, 22 jours), en 2021-2022 : genou (juin-novembre, 134 jours) et ischio (novembre, 18 jours) ; et en 2022-2023 : ischio (janvier-avril, 89 jours). Le PSG peut être rassuré, son numéro 10 est épargné par les blessures sérieuses depuis près de six mois.