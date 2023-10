Deschamps prépare encore une surprise

Amadou Diawara

Alors que les Bleus sont mathématiquement qualifiés pour l'Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de procéder à une large revue d'effectif pour le match amical face à l'Ecosse ce mardi soir. D'ailleurs, le sélectionneur français compterait aligner une charnière centrale inédite avec Benjamin Pavard et Jean-Clair Todibo.

Grâce à sa victoire contre les Pays-Bas ce vendredi soir (2-1), l'équipe de France a déjà validé son ticket pour l'Euro 2024, et ce, alors qu'elle n'a disputé que six matchs sur huit lors des éliminatoires pour le moment.

Deschamps va aligner Pavard dans l'axe

Alors que les Bleus vont affronter l'Ecosse en amical ce mardi soir, Didier Deschamps a décidé de faire tourner, comme il l'a confié lui-même à Téléfoot ce dimanche matin : « Combien de changements face à l'Ecosse ? Sincèrement, je ne sais pas encore aujourd'hui, parce qu'il faut que je voie ceux qui ont débuté le match ou fini le match vendredi, leur situation et entre aujourd'hui l'entraînement et demain... mais ce ne sera pas la même équipe, ça c'est sûr. Après, je n'ai pas un nombre fixe, ça sera par rapport à la situation des uns et des autres ».

Kamara de retour contre l'Ecosse ?