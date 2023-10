Coup de théâtre pour l’avenir de Zidane ?

Alexis Brunet

Cela fait maintenant plus de deux ans que Zinédine Zidane n'a plus entraîné. Le Français a quitté le Real Madrid en 2021, et depuis il attend l'opportunité rêvée. L'ancien milieu de terrain désire plus que tout prendre les rênes de l'Équipe de France. Cela pourrait arriver bientôt, car il est possible que Didier Deschamps quitte son poste en 2024.

L'Équipe de France s'est qualifiée vendredi soir pour l'Euro 2024. Une compétition que voudra sans doute remporter Didier Deschamps. En effet, ce dernier a malheureusement échoué en finale en 2016. Après cela, personne ne sait ce que voudra faire l'ancien milieu de terrain de la Juventus.

Deschamps pourrait partir en 2024

D'après Sport , il est possible que Didier Deschamps laisse sa place de sélectionneur en 2024. Cela dépendra sans doute de l'issue de l'Euro, car si la victoire est au bout, l'ancien joueur de l'OM pourrait être tenté de partir sur un nouveau succès.

Mercato : Zidane est réclamé, va-t-il céder ? https://t.co/6wLIlV9m70 pic.twitter.com/TNUAsHBCzB — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Zidane favori à la succession de Deschamps ?

Pour prendre la succession de Didier Deschamps, un nom revient avec insistance, celui de Zinédine Zidane. L'ancien coach du Real Madrid rêve de devenir le sélectionneur de l'Équipe de France, et il est le favori. Reste à voir si cela sera en 2024 ou bien plus tard, car Didier Deschamps est officiellement sous contrat jusqu'en 2026.