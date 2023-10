Polémique en équipe de France, le vestiaire monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'UEFA a décidé de rendre hommage aux victimes civils tués en Israël et à Gaza, mais aussi au professeur Dominique Bernard, assassiné à Arras. Une minute de silence a été respectée, mais les caméras ont surpris Jean-Clair Todibo rigoler durant cet hommage. Présent en conférence de presse, Eduardo Camavinga a tenu à prendre sa défense.

Jean-Clair Todibo est au cœur de la polémique depuis vendredi soir. Lors de l'hommage rendu aux civils israéliens et palestiniens, mais aussi au professeur assassiné à Arras, avant la rencontre face aux Pays-Bas, Jean-Clair Todibo a été surpris en train de rigoler. « Il a entendu quelqu'un dire ni*** ta mère et ça l’a fait marrer » a confié Daniel Riolo. Evidemment, l'image a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et le défenseur de l'OGC Nice n'a pas échappé aux critiques.

« Todibo est une bonne personne »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Eduardo Camavinga a été interrogé sur le comportement de Todibo. « Je n'ai pas trop été mis au courant de tout ça, mais il faut savoir que JC est une bonne personne, la chose a été mal interprétée, tout simplement » a confié le milieu de terrain du Real Madrid. Dans un second temps, il a tenu à rendre hommage à Dominique Bernard, ce professeur assassiné à Arras près de trois ans après le drame Samuel Paty.

Camavinga rend hommage à Dominique Bernard