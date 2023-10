Polémique en équipe de France, Riolo dit tout

Arnaud De Kanel

L'image tourne en boucle depuis vendredi soir sur les réseaux sociaux. Lors du match entre les Pays-Bas et la France, une minute de silence a été respectée par le public de la Johan Cruyff Arena en mémoire des civils tués en Israel et à Gaza, mais aussi pour Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras. Et dans une séquence, on aperçoit Jean-Clair Todibo se mettre à rire pendant la minute de recueillement. La scène suscite l'indignation et Daniel Riolo sait pourquoi le défenseur niçois a craqué.

Une polémique frappe l'équipe de France depuis vendredi. Jean-Clair Todibo a en effet été aperçu en train d'exploser de rire lors de la minute de silence respectée en mémoire des civils tués en Israel et à Gaza, et pour Dominique Bernard, le professeur de lettres assassiné. Daniel Riolo a apporté des précisions sur l'affaire.

«Il a entendu quelqu'un dire ni*** ta mère et ça l’a fait marrer»

Selon les informations du journaliste de RMC Sport , Jean-Clair Todibo se serait mis à rire après avoir entendu quelqu'un prononcer une insulte dans le public. « Il a entendu quelqu'un dire ni*** ta mère et ça l’a fait marrer », s'indigne Daniel Riolo sur X . Youcef Atal, coéquipier de Todibo à l'OGC Nice, s'est également fait remarquer ce week-end.

🔴 TODIBO QUI RIGOLE PENDANT LA MINUTE DE SILENCE ENTRE LES PAYS BAS ET LA FRANCE! ⁉️EXCUSABLE OU INTOLÉRABLE ?#FFF #Todibo #PBFRA #clauss #Mbappe #equipedefrance #teamOM pic.twitter.com/llM4IJMudp — 🚨DIRECT DÉBAT 🚨 (@DebruyneJulien2) October 14, 2023

