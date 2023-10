Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l’équipe de France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France s'est, brillamment, qualifiée pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas ce vendredi soir (1-2). Une victoire rendue possible par l'efficacité de Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé, le joueur du PSG compte désormais 42 buts en sélection et a dépassé Michel Platini au classement des meilleurs buteurs. A seulement 24 ans, il se fraye une place parmi les légendes tricolores.

Kylian Mbappé n'a que 24 ans, mais le joueur du PSG figure déjà aux côtés des plus grands de ce sport en France. Auteur d'un doublé face aux Pays-Bas, il compte désormais 42 buts et a dépassé au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France un certain Michel Platini, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur français. Mbappé n'est plus qu'à deux buts d'Antoine Griezmann, neuf de Thierry Henry et douze d'Olivier Giroud.

« C’est le number one ».

Plusieurs de ses coéquipiers sont impressionnés par les prestations de Kylian Mbappé, touché pourtant par un deuil ces derniers jours. « Je l’ai avec moi en club, je suis chanceux (rires). Je ne suis pas surpris, il n’a pas de limites, c’est le number one » a lâché Lucas Hernandez. Ibrahima Konaté a, aussi, tenu à saluer sa performance. « Il a été exceptionnel, et une pensée au membre de sa famille qui nous a quitté quelques jours plus tôt, c'était un bel hommage qu'il a pu faire aujourd'hui » a déclaré le défenseur de Liverpool.

