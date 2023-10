 Le mercato de Mbappé totalement relancé ?

Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas en 2021 et en 2022, Kylian Mbappé anime le mercato dans le cadre d’un départ du PSG pour le Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé aurait à coeur de continuer à jouer en tant qu’ailier lorsqu’au Real Madrid, on s’attendrait à ce qu’il occupe le rôle d’avant-centre…

Le contrat de Kylian Mbappé arrive à expiration à l’issue de la saison au PSG. AS confirme la tendance de ces derniers temps : pas de prolongation de contrat en vue pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain qui, selon L’Équipe , attendrait de voir comment le club parisien s’en sortira en Ligue des champions avant de trancher.

Kylian Mbappé attendu comme un prince au Real Madrid par Vinicius Jr et Rodrygo Goes

D’après AS , le Real Madrid attendrait Kylian Mbappé malgré ses arrivées avortées par le passé. Pour France Football, Vinicius Jr a dernièrement ouvert la porte du club merengue à Mbappé. « Tout le monde ici veut jouer avec Kylian. J'espère que cela arrivera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur joueur du moment. Il a un niveau... Il a le niveau ! ». Rodrygo Goes, autre attaquant du Real Madrid, a lui aussi tenu un discours similaire dernièrement. « J'espère qu'il viendra, il nous aiderait beaucoup, c'est un crack ».

Il régale Mbappé et jubile https://t.co/u53QXLQGmZ pic.twitter.com/ORego0BYeG — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Le Real Madrid ne veut pas répondre à une demande de Mbappé