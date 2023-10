Un crack du PSG révèle une discussion avec Mbappé

Pierrick Levallet

L'équipe de France a validé sa qualification pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas ce vendredi soir (1-2). Mais cette rencontre a également permis à Kylian Mbappé et Xavi Simons de se revoir. Prêté au RB Leipzig cette saison, le crack de 20 ans a d'ailleurs avoué avoir discuté avec la star du PSG après la partie.

Ce vendredi soir, l’équipe de France a validé sa qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face aux Pays-Bas (1-2) et sont bien partis pour terminer premiers de leur groupe. Cette rencontre a notamment été l’occasion des retrouvailles entre Kylian Mbappé et Xavi Simons, qui appartiennent au PSG.

«Mbappé est un joueur de très haut niveau»

Prêté sans option d'achat au RB Leipzig cette saison, le crack de 20 ans n’a d’ailleurs pas manqué de faire les éloges de la star du PSG et de l’équipe de France. « Difficile de jouer face à Mbappé ? C’est normal. C’est un joueur de très haut niveau, mais pas que lui. C’est toute l’équipe, ils ont une équipe très solide. Ils l’ont prouvé, mais il faut continuer » a-t-il indiqué en zone mixte.

«Après le match on a parlé»