L’OM lâche ses vérités après ce transfert polémique

Actuellement, la Juventus est empêtré dans différents problèmes judiciaires en Italie. Certaines opérations sur le marché des transferts sont notamment dans le viseur de la justice. C’est notamment le cas de l’échange avec l’OM entre Marley Aké et Franco Tongya. Le club phocéen a alors mis les choses au point à propos de cette affaire.

En janvier 2021, l’OM et la Juventus bouclent une étonnante affaire. En effet, Marley Aké et Franco Tongya font un chassé-croisé lors de deux opérations bien distinctes estimées à 8M€ chacune. Alors que cela avait soulevé certaines questions à l’époque, voilà qu’aujourd’hui, la Juventus est inquiétée par la justice italienne et l’opération Aké-Tongya est notamment dans le viseur.

L’OM hors de danger ?

L’OM pourrait-il également avoir des ennuis suite à cette opération avec la Juventus ? Visiblement, le club phocéen n’aurait aujourd’hui rien à craindre. En effet, selon les informations dévoilées par France Football , aucun dossier n’aurait été ouvert par le parquet de Marseille ou le parquet national financier concernant l’affaire Aké-Tongya.

