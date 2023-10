Une star de Deschamps a recalé l’Arabie Saoudite et se justifie

Thibault Morlain

Cet été, de nombreux joueurs ont rejoint l’Arabie Saoudite. La liste de grands noms est longue et elle aurait pu l’être encore plus si certains n’avaient pas fait le choix de plutôt rester en Europe. Cela vaut notamment pour Kingsley Coman. Alors que l’international français évolue encore et toujours au Bayern Munich, il aurait pu rejoindre l’Arabie Saoudite. Coman en a finalement décidé autrement…

Cristiano Ronaldo a ouvert la voie et plusieurs joueurs l’ont désormais suivi en Arabie saoudite. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Neymar… Les stars ont cédé aux sirènes des Saoudiens, qui n’ont pas hésité à mettre sur la table des sommes complètement folles pour les séduire. Mais certains ont tout de même dit non à l’Arabie Saoudite. A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro , Kingsley Coman a justifié sa décision.

« J’ai tout de suite dit que cela ne m’intéressait pas »

Resté au Bayern Munich plutôt que de partir en Arabie saoudite, Kingsley Coman a alors confié : « Si j’ai été contacté par l’Arabie Saoudite ? Oui, comme tout le monde. Il y a eu des contacts, mais j’ai tout de suite dit que cela ne m’intéressait pas. Je suis trop jeune pour aller là-bas et j’arrive dans les meilleures années de ma vie. J’ai envie de jouer là où est le très haut niveau et aujourd’hui, c’est en Europe. J’aime trop le football et les grands matchs en sélection, Ligue des Champions ou Bundesliga. Y aller aujourd’hui, cela n’aurait aucun sens. On joue au foot pour l’intensité, l’ambiance, l’expérience et c’est en Europe que ça se passe ».

« Gagner 5 fois son salaire, c’est impossible à refuser »