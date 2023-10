Dembélé, Kolo Muani... Il annonce la couleur pour un transfert au PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a franciser son effectif en allant chercher certains des meilleurs joueurs français. Dembélé, Hernandez, Kolo Muani et Barcola ont alors rejoint le club de la capitale. Un projet qui pourrait ne faire que commencer. Qui pourraient être les suivants ? Kingsley Coman, formé au PSG, s'est prononcé sur la possibilité de revenir à Paris.

Au PSG, on a décidé d'opérer un nouveau virage cet été et de lancer un nouveau projet. Luis Enrique est notamment arrivé et pour ce qui est du recrutement, on a notamment vu plusieurs joueurs français débarquer à Paris. Le PSG continuera-t-il à recruter made in France désormais ?

Mercato : Le PSG refuse deux offres XXL pour son crack https://t.co/z6jDxiWOhM pic.twitter.com/MHjpbBWrGo — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« C'est un beau projet »

Interrogé sur ce projet du PSG et la possibilité de revenir dans son club formateur, Kingsley Coman a lâché sa réponse pour un transfert au PSG. Le joueur du Bayern Munich a expliqué au Figaro : « C'est un beau projet (grand sourire). Après, je suis sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, ce serait irrespectueux de dire qu'un projet d'un autre club me séduit ou pas ».

« On ne sait pas dans la vie »