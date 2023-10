Mercato : Le PSG refuse deux offres XXL pour son crack

Jean de Teyssière

L'été parisien a été mouvementé sur le marché des transferts avec onze arrivées. Douze, si l'on compte celle de Xavi Simons, revenu au PSG après un an au PSV Eindhoven. Le milieu de terrain néerlandais a été prêté dans la foulée au RB Leipzig et aurait pu connaître un tout autre départ puisque le PSG a refusé deux très grosses offres pour Xavi Simons de la part de Manchester United et le RB Leipzig.

A quelques heures d'affronter la France avec sa sélection des Pays-Bas, Xavi Simons reste au centre de toutes les attentions. Le virevoltant milieu du RB Leipzig sera le maître à jouer des Oranjes ce vendredi soir et devra faire avec les absences de nombreux de ses coéquipiers, forfaits (Memphis Depays, Frenkie De Jong, Cody Gakpo, Matthijs De Light, Sven Botman...). Malgré son été très mouvementé, le jeune milieu de terrain de 20 ans ne semble pas être perturbé.

Un retour rapide au PSG

Chipé au FC Barcelone en 2019, Xavi Simons a eu peine à s'imposer dans le club de la capitale. Il faut dire que son jeune âge (16 ans au moment de son arrivée) pouvait être un frein, même si Warren Zaïre-Emery montre que non. C'est ainsi qu'à l'été 2022, à la fin de son contrat avec le PSG, il s'engage avec le PSV Eindhoven pour enfin trouver du temps de jeu. Avec succès puisque le Néerlandais accumule les bonnes prestations, ce qui commence à intéresser plusieurs clubs européens. Dont le PSG qui avait eu la bonne idée de glisser dans son contrat avec le PSV Eindhoven une clause de rachat de 6M€. Activée cet été, donc.

Le PSG a refusé deux offres XXL pour Xavi Simons