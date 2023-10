Luis Enrique vire une star du PSG et commet une erreur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique a rapidement pris des décisions fortes avec son effectif. Et notamment avec des joueurs historiques du club parisien. A commencer par Marco Verratti. Le technicien espagnol a effectivement annoncé au milieu de terrain qu'il ne comptait plus sur lui, ce qui a précipité son départ vers le Qatar. Mais est-ce une erreur ?

Cet été, le PSG a mené une large revue d'effectif, se séparant de plusieurs joueurs majeurs à l'image de Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti. Concernant le milieu de terrain italien, qui a rejoint Al-Arabi au Qatar pour environ 45M€, son transfert a mis du temps à se décanter. Et pourtant, il assure que dès son arrivée, Luis Enrique a été très clair et lui a immédiatement annoncé qu'il ne comptait pas sur lui.

Verratti dévoile les coulisses de sa discussions avec Luis Enrique

« Je suis quelqu'un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je n'ai jamais eu d'ennemis dans la vie, je préfère les choses claires », a confirmé le milieu de terrain italien dans les colonnes de L'EQUIPE .

Fallait-il conserver Verratti au PSG ?