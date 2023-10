Une star de Deschamps au PSG, il balance tout

Axel Cornic

Après plusieurs années passées en Allemagne, Benjamin Pavard semblait avoir envie d’ailleurs cet été et le Paris Saint-Germain était l’une des options, avec Luis Campos qui semblait être très intéressé. Finalement, le défenseur de l’équipe de France de Didier Deschamps a filé vers la Serie A et plus précisément vers l’Inter.

Avec Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé, le PSG a clairement souhaité agrandir sa colonie française. Mais Luis Campos aurait aimé mieux faire, avec notamment un autre cadre du Bayern Munich.

Le PSG le voulait, il a préféré l’Inter

Plusieurs médias dont Foot Mercato ont en effet évoqué un intérêt prononcé pour Benjamin Pavard, qui a finalement décidé de quitter la Bavière pour rejoindre l’Inter. « C’était le bon choix » a récemment expliqué le principal intéressé, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport . « Après sept années passées en Allemagne j’avais besoin d’un nouveau défi. L’Inter m’avait déjà approché en janvier et le projet qui m’a été présenté était justement ce que je cherchais ».

« On ne voulait pas vendre Pavard »