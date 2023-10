Vente OM : La mèche est vendue pour l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, la presse espagnole a confirmé l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OM. En juin dernier, le 10Sport.com avait déjà évoqué des discussions entre les deux parties. Pour Thibaud Vézirian, cela confirme l'existence de négociations dans ce dossier, qui ne cesse durer. Mais selon le journaliste, le dénouement approche.

Après la presse espagnole, The Independent a évoqué des discussions entre l'Arabie Saoudite et l'OM. Ce n'est pas un secret que des investisseurs saoudiens agissent en coulisses. Des réunions ont eu lieu à Marseille ces dernières semaines comme l'avait annoncé le 10Sport.com. Selon Thibaud Vézirian, ce dossier a bien avancé depuis. Et désormais, la vente de l'OM et le départ de Frank McCourt sont inévitables.

« C’est plutôt cocasse »

« Désormais oui, on nous fait comprendre que ça doit arriver, ça va arriver très tranquillement. Désormais, oui, on nous fait comprendre que cela doit arriver, que ça va arriver très tranquillement, malgré déjà des affirmations au 14 juillet d’un homme très proche du gouvernement saoudien. Cela continue via les médias saoudiens, et il y a désormais un média anglais, après un média espagnol — Le Mundo Deportivo — qui en a parlé. Là, on a un média anglais : The Independent, qui, curieusement et peut-être par le fruit du hasard, a reçu depuis 2017-2018 des investisseurs saoudiens en son sein. C’est plutôt cocasse » a lâché Vézirian. Selon lui, ce n'est, désormais, plus qu'une question de temps.

Tout serait joué dans ce dossier