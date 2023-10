Le PSG a un problème, Verratti balance !

Thomas Bourseau

Marco Verratti aura passé onze ans au PSG. De quoi lui faire témoigner de grosses différences au sein de l’institution parisienne entre son arrivée en 2012 et son départ lors du dernier mercato estival. Pour Verratti, le PSG a perdu une partie importante de ce qui faisait son essence en cherchant à se renforcer avec des stars notamment. Le joueur transféré à Al-Arabi au Qatar a tout déballé pour L’Équipe.

En 2012, alors qu’il allait sur ses 20 ans, Marco Verratti débarquait de Pescara, en Serie B, et intégrait un vestiaire de grands noms, mais qui était particulièrement expérimenté avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Maxwell ou encore Thiago Silva. Un groupe de leaders monté sur pied par le PSG qui a plu à Verratti comme il l’a confié à L’Équipe . « On a eu de la chance. Il y avait de grands joueurs mais surtout de grands hommes. Maxwell, Ibrahimovic, Pastore, Sirigu, Lavezzi... Ils m'ont vraiment aidé. Encore aujourd'hui, on est toujours ensemble. Un exemple : à mon arrivée à Doha, Pastore (qui a évolué au Qatar SC) m'a dit : "Je viens avec toi" et on a vécu dix jours dans la même maison ».

PSG : Verratti prêt à honorer une tradition de QSI ? https://t.co/nGIWn7yAgy pic.twitter.com/tsMTjHc8Ar — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

«Les premières années, on était un groupe très soudé»

Mais par la suite, la mentalité du club a changé au niveau de son recrutement, plus clinquant à chaque été au détriment de l’unité de groupe qui faisait la force du PSG à son sens. « C'était une époque différente mais les premières années, on était un groupe très soudé. Les Français, les Italiens, les nouveaux... C'est aussi une autre génération. Les problèmes du vestiaire y restaient, on se parlait entre nous. On était amis, quoi, on partait en vacances ensemble. Au début c'était un peu dur avec les Français mais après on était toujours ensemble, les Douchez, Chantôme, Jallet, même le 4e gardien. Tous dans le même objectif ».

«Ensuite, on a eu des équipes plus fortes mais moins unies»

Par la suite et toujours pour L’Équipe , Marco Verratti n’a pas manqué d’éprouver des regrets pour le changement de philosophie du PSG sur le marché des transferts. « Ensuite, on a eu des équipes plus fortes mais moins unies. Quand tu gagnes, c'est facile d'être amis. Mais quand les premiers problèmes arrivent tu vois si c'est vraiment un grand groupe. Je pense que c'est le problème qu'on a eu par la suite, ce n'était plus pareil ».

«Même quand on a joué contre le grand Barcelone, on savait qu'on allait être au même niveau au milieu»

Pour Marco Verratti, la complémentarité qu’il avait avec Thiago Motta et Blaise Matuidi au milieu de terrain pendant cinq années, il ne l’a plus jamais retrouvé au PSG alors que c’est ce qui faisait sa force et notamment en Coupe d’Europe. « On était très complémentaires. Des joueurs comme Blaise, Thiago ou moi il y en a d'autres, mais là chacun avait son rôle. C'était un tel plaisir ! On savait qu'on allait avoir la maîtrise. Dans le foot, le milieu donne l'équilibre, la possession. Même quand on a joué contre le grand Barcelone, on savait qu'on allait être au même niveau au milieu. On avait cette confiance, on se trouvait les yeux fermés ».

«Il nous a parfois manqué cet équilibre, c'est vrai, du fait des choix du club»