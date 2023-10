PSG : Verratti prêt à honorer une tradition de QSI ?

Thomas Bourseau

Marco Verratti a tourné la page PSG qu’il avait entamé à l’été 2012. Pendant onze saisons, Verratti a défendu les couleurs du club en tombant amoureux de la ville en parallèle, de ses propres mots. De quoi l’inciter à ne pas fermer la porte à un éventuel retour au Paris Saint-Germain dans d’autres fonctions. Une tradition qui commence à se perpétuer au PSG version QSI comme ce fut le cas avec d’autres joueurs.

Entre le PSG et Marco Verratti, l’idylle aura duré onze ans au cours desquels l’Italien a raflé 30 trophées. Ce qui fait de lui le joueur le plus titré du club de la capitale sans contestation possible. Et maintenant ? A 30 ans, Verratti a rejoint Al-Arabi au Qatar parce qu’il ne voulait pas rejoindre un club qui allait faire de la concurrence au PSG sur la scène européenne comme révélé par le principal intéressé à L’Équipe . Pour ce qui est d’un potentiel retour au Paris Saint-Germain après sa carrière, Verratti laisse la porte ouverte. « J'aime beaucoup de choses dans la vie, je ne sais pas si je voudrai rester dans le foot. J'ai un très bon rapport avec tout le monde, avec Nasser (al-Khelaïfi, le président). On verra. Je viendrai au moins voir les matches. J'aimerais bien voir le PSG remporter cette Ligue des champions ».



Pour Marco Verratti, le retour au PSG reste en suspend. Autre figure de proue du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic avait avoué avoir proposé ses services en 2021 pour le poste de directeur sportif. « Été 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser El Khelaifi, le président, et je lui ai proposé : “ Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe”. Nasser a ri, mais il n’a pas dit non ».

Thiago Motta, la reconversion immédiate en tant qu’entraîneur des U19 du PSG

Mais ils sont plusieurs à avoir pris la décision d’entrer dans l’organigramme du PSG d’une manière ou d’une autre après avoir évolué au club en tant que joueur. C’est notamment le cas pour Thiago Motta. De l’hiver 2012 à l’été 2018, le milieu de terrain italien qui est considéré par beaucoup de supporters du PSG comme l’une des pierres angulaires de ce poste depuis le début du projet QSI, Motta a évolué dans l’entrejeu du club parisien. Et ensuite, avant même d’obtenir ses diplômes d’entraîneur en septembre de la même année, Thiago Motta a pris les rênes en juillet 2018 de l’équipe U19 du PSG le temps d’une saison. A présent, le technicien italien fait bien des envieux à Bologne et avait fait ses classes à la Spezia et au Genoa avant cela.

Transferts - PSG : Verratti se lâche sur son été agité https://t.co/1dmGdUmYOQ pic.twitter.com/LGMBepcBVp — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Maxwell, de latéral gauche phare de QSI à coordinateur sportif du PSG

De 2012 à 2017, Maxwell a fait le bonheur de ses entraîneurs et des supporters du PSG dans son couloir gauche. L’arrière latéral brésilien a pris part à la genèse du projet QSI et a naturellement poursuivi sur sa lancée en devenant le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain au moment où il raccrocha ses crampons. Pendant deux ans, Maxwell assistait non seulement Antero Henrique qui était directeur sportif, mais a notamment joué un grand rôle dans les transferts de ses compatriotes brésiliens Dani Alves et Neymar entre autres. Plus récemment, Maxwell a mis les pieds dans le plat dans l’opération Marco Verratti pour Al-Arabi.

Zoumana Camara, d’adjoint de l’équipe première à entraîneur des U19

Zoumana Camara est arrivé au PSG bien avant les joueurs évoqués ci-dessus. En effet, celui qui est surnommé « Papus » a connu le Paris Saint-Germain avant le début de l’ère QSI puisqu’il y a débarqué à l’été 2007 en provenance de l’ASSE. Après huit années passées au sein du club de la capitale, Camara a immédiatement intégré le staff de Laurent Blanc dans la foulée de sa retraite de joueur. Sa reconversion ne faisait déjà nul doute puisqu’au terme de son aventure d’adjoint en 2021, Zoumana Camara a imité Thiago Motta en devenant l’entraîneur des U19 du PSG.

Yohan Cabaye ou l’homme d’une saison au PSG à directeur adjoint du centre de formation