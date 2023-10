Une star dit non à un club mythique pour le PSG, elle raconte

Thomas Bourseau

A l’été 2017, moment où son compère du milieu de terrain du PSG Blaise Matuidi s’en allait à la Juventus, Marco Verratti aurait lui aussi pu prendre le chemin d’un autre grand nom du football européen. Son ancien agent Donato Di Campli a évoqué à plusieurs reprises son transfert avorté au FC Barcelone. Verratti a vidé son sac.

Thiago Motta, Edinson Cavani, Blaise Matuidi, Maxwell… Tous ont pris part au premier acte de l’ère QSI initiée en 2011 avec l’arrivée des propriétaires qataris au PSG. Marco Verratti est celui qui a eu la meilleure longévité. Après onze saisons au Paris Saint-Germain, l’Italien a pris la porte cet été, mais aurait pu décider de mettre un terme à son aventure bien avant.

Verratti s’est «amusé dix ans au plus haut niveau» au PSG

En 2017, le FC Barcelone vient toquer à la porte de Marco Verratti comme son ancien représentant Donato Di Campli l’a confié à plusieurs reprises depuis. Mais pourquoi l’Italien n’a-t-il pas rejoint Andrés Iniesta, Lionel Messi ou encore Gerard Piqué au Barça ? La raison est simple et résidait dans son amour pour le PSG et pour la ville de Paris qu'il ne quittera jamais selon ses propres mots.

«Quand tu penses comme ça, c'est que tu as des regrets»