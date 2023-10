Insulté au PSG, Marco Verratti vide son sac

Thomas Bourseau

Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG depuis cet été et ce, malgré une prolongation de contrat en décembre dernier. Depuis, l’Italien a été la cible d’insultes de la part de certains supporters du club parisien avant son départ pour Al-Arabi. Une période spéciale pour le joueur, mais qui n’entachera pas le bilan global de son histoire d’amour avec le PSG.

Au printemps dernier, Marco Verratti a vécu une période inhabituelle pour lui. En partie responsable de la déroute face au Bayern Munich en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (2-0), le milieu de terrain italien a été insulté par les supporters du PSG.

«Les insultes ? Des jours tu es idolâtré, d'autres les supporters te font savoir qu'ils ne sont pas contents»

Un épisode qui a marqué le principal intéressé. « Ça fait partie du foot. À Pescara, c'était arrivé avant que je parte. Des jours tu es idolâtré, d'autres les supporters te font savoir qu'ils ne sont pas contents. C'est plus mon entourage qui a été choqué. Moi, je savais qu'on devait rejouer des matches pour montrer qu'on est toujours déterminés ». a confié Marco Verratti à L’Équipe .

«Le plus important est qu'on se quitte en bons termes»