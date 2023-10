PSG : Luis Enrique l’a recalé, une star balance sur son transfert

Thomas Bourseau

Luis Enrique a été nommé entraîneur du PSG le 5 juillet dernier. Et rapidement, le technicien espagnol a fait savoir à Marco Verratti, icône de la dernière décennie du club parisien, qu’il n’était plus le bienvenu. L’Italien qui a signé à Al-Arabi au Qatar es revenu sur cet épisode pour L’Équipe.

Marco Verratti, de par ses caractéristiques techniques et son amour pour le PSG, est parvenu à devenir l’un des chouchous du Parc des princes des années 2010. De 2012 à la dernière intersaison, soit onze ans, Verratti a été un élément indéboulonnable du Paris Saint-Germain. Néanmoins, la venue de Luis Enrique au PSG cet été a tout changé.

«Enrique m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans»

A l’occasion d’une longue entrevue accordée à L’Équipe , Marco Verratti s’est confié sur la manière dont il a appris qu’il n’était plus désiré au PSG. « Je suis quelqu'un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je n'ai jamais eu d'ennemis dans la vie, je préfère les choses claires ».

«Luis Enrique avait besoin d'autres joueurs»