PSG : Le transfert de Mbappé confirmé en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'agiter en Espagne. L'émission El Chiringuito a consacré un numéro au joueur du PSG, dont le contrat prend fin en juin prochain. Au cours de celle-ci, l'un des chroniqueurs présents sur le plateau, Edu Aguirre, a annoncé que l'international français avait acquis une maison au sein de la capitale espagnole.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et ce devrait être encore le cas dans les prochains mois. En effet, le contrat du joueur tricolore avec le PSG prend fin en juin prochain. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, toutes les options sont sur la table. Le club de la capitale pourrait bien lui proposer un nouveau contrat dans les prochains mois, mais pour l'heure rien n'est acté. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé fait toujours aussi rêver au Real Madrid.

Imité par un attaquant du PSG, il répond après son transfert https://t.co/jlkUOrlbvF pic.twitter.com/b4ytYRyRzH — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Mbappé se fait interpeller par le Real Madrid

Membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero s'est montré optimiste dans ce dossier, malgré les nombreux échecs enregistrés ces dernières années. « Mbappé, j'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il viendra au Real Madrid. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui lorsqu'il deviendra un joueur libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid, bien sûr » a-t-il confié dans des propos rapportés par As .

Mbappé aurait déjà une maison à Madrid