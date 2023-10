Le Real Madrid interpelle Mbappé pour son transfert

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est aujourd'hui encore un joueur du PSG, cela pourrait ne plus être le cas d'ici peu. En effet, l'avenir du Français est au coeur de toutes les interrogations. Dans sa dernière année de contrat au PSG, Mbappé pourrait donc partir librement d'ici quelques mois. Et forcément, au Real Madrid, on attend le crack français les bras ouverts.

N'étant visiblement pas enclin à prolonger jusqu'en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre l'été prochain. Dans sa dernière année de contrat à Paris, le Français pourrait ensuite s'envoler vers une nouvelle destination. Direction le Real Madrid ? Chez les Merengue, on croise les doigts pour l'arrivée de Mbappé...

Mbappé - Luis Enrique : Le PSG doit désamorcer la bombe https://t.co/XH8mYao9iT pic.twitter.com/qhVxcq1JCX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« J'espère qu'il dira oui »

C'est notamment le cas de José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid. Rapporté par AS , il a interpellé Kylian Mbappé en vue d'un futur transfert : « Mbappé, j'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il viendra au Real Madrid. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui lorsqu'il deviendra un joueur libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid, bien sûr ».

