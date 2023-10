Lâché par l'OM, il est déjà en perdition

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Accueilli en rock star au Brésil par les supporters de Vasco de Gama, Dimitri Payet peine à justifier l'intérêt suscité par sa signature au sein du club carioca. Pire encore, ses débuts sont loin d'être convaincants et les premières critiques s'abattent sur l'ancien numéro 10 de l'OM. Edmundo, l'un des plus illustres joueurs de Vasco, affiche également ses premiers doutes.

Durant l'été, l'OM a décidé de mettre fin au contrat de Dimitri Payet qui prenait initialement fin en juin 2024. Le numéro 10 n'entrait plus dans les plans de la direction phocéenne et a donc été invité à partir. Libre, il a donc eu le choix pour son nouveau club, et le Réunionnais a choisi de tenter l'aventure au Brésil en rejoignant le légendaire club de Vasco de Gama. Accueilli comme une immense star par les fans du club carioca, Dimitri Payet était attendu comme le joueur capable de redresser la situation d'un club lanterne rouge de son championnat.

Payet déjà critiqué au Brésil

Mais après des débuts plutôt prometteurs, l'euphorie est déjà retombée. En effet, le bilan de Dimitri Payet, auteur d'une seule passe décisive, n'est pas reluisant, et surtout, il n'a été titularisé qu'à deux reprises, pour un total de six apparitions. Un bilan bien maigre, à l'inverse des critiques suscitées par son poids. Vasco de Gama assure qu'il s'agit simplement d'une prise de muscle, mais les supporters commencent à s'interroger sur le plan sportif à l'image d'une action qui a grandement fait parler sur les réseaux sociaux. Lors du match contre São Paulo le 7 octobre dernier, qui s'est conclu sur un score nul et vierge, Dimitri Payet a eu l'occasion d'ouvrir le score, mais au lieu de frapper, il a décalé Pablo Vegetti. Une situation qui interpelle également l'une des légendes de Vasco, un certain Edmundo.

«Je croyais que Payet ferait un peu plus, j’en attendais plus»