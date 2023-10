OM : Il balance tout sur le transfert de Guendouzi

Thibault Morlain

Compte tenu des besoins de l'OM de faire rentrer de l'argent dans les caisses cet été, le départ de Matteo Guendouzi était annoncé. L'arrivée de Marcelino n'aura rien changé et le milieu de terrain a fini par s'en aller. Le voilà aujourd'hui à la Lazio, où il est prêté avec option d'achat. Le début d'un nouveau chapitre pour Guendouzi à propos duquel on en sait d'ailleurs un peu plus désormais...

Cet été, ça a beaucoup bougé à l'OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Le club phocéen a en effet fait un peu le ménage dans son effectif, tout en faisant partir certains joueurs à grosse valeur marchande. Ça a notamment été le cas de Matteo Guendouzi. Après deux ans à Marseille, l'ancien joueur d'Arsenal a fait ses valises. Il découvre désormais un nouveau championnat puisqu'après la France, l'Angleterre et l'Allemagne, Guendouzi a posé ses valises en Italie, plus précisément à Rome en s'engageant avec la Lazio.

«Ils veulent la peau de Longoria», Riolo balance sur l'OM https://t.co/ORXjnjfblq pic.twitter.com/UwUYRSG6sJ — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« La Lazio cherchait un remplaçant à Milinkovic-Savic »

A l'origine du départ de Matteo Guendouzi à la Lazio, Stefano Antonelli s'est confié sur cette opération. Pour Sportitalia , il a alors révélé : « La Lazio cherchait un remplaçant à Milinkovic-Savic. Plusieurs situations ont été explorées. Sarri avait un rôle fondamental dans l'identification des possibles solutions. A un moment, j'ai fait cette proposition qui a été hautement évaluée par la Lazio. Je dois être sincère en disant que Lotito en y croyant jusqu'au bout. Guendouzi ne manquait pas d'offres ? Il a déjà joué en Premier League, il était à Marseille où son cycle touchait à sa fin. C'était aussi une opportunité que la Lazio a su saisir à un côut juste ».

Guendouzi et son choix d'aller à la Lazio