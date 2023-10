PSG : Riolo se lâche sur Mbappé au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble donc bien parti pour rejoindre le Real Madrid libre à cette échéance. Seulement, Daniel Riolo estime que le club merengue n'a pas vraiment besoin de l'attaquant français, qui évolue dans le même registre qu'un certain Vinicius Junior.

Dès le mois de juin dernier, Kylian Mbappé avait signifié à la direction du PSG qu'il refusait d'activer sa clause de prolongation de contrat jusqu'en 2025, et son avenir dans la capitale semble toujours aussi flou. Même s'il a été réintégré en équipe première en début de saison, le capitaine de l'équipe de France ne semble toujours pas enclin à prolonger, et le Real Madrid continue de lui faire les yeux doux pour l'attirer libre lors du mercato estival 2024, une fois qu'il aura quitté le PSG.

« Si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas »

Interrogé au micro de l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré son point de vue sur le feuilleton Mbappé et explique pourquoi il ne recruterait pas l'attaquant du PSG au Real Madrid : « Cela semble écrit, Mbappé doit finir au Real Madrid. Mais si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas. Parce que j'ai Vinicius qui est un super joueur et qui joue à la position préférentielle de Mbappé, qu'il n'est pas un 9 et qu'il y a Haaland qui dispose d'une clause libératoire qui n'est pas dinguissime », estime Riolo.

Mbappé inutile pour le Real ?