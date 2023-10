Problème à l’OM à cause du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a brutalement démissionné de son poste d'entraîneur de l'OM après seulement cinq matchs en début de saison, Marcelino a lâché ses vérités dans un entretien accordé à L'EQUIPE mercredi. Et le technicien espagnol a notamment pointé du doigt le mercato estival.

Le 20 septembre dernier, l'OM officialisait le départ de Marcelino qui, après seulement cinq journées de championnat, avait jeté l'éponge en présentant sa démission en revanche de menaces proférées par certains supporters envers la direction du club. Un départ qui avait fait grand bruit et secoué l'actualité de l'OM en début de saison, mais il semblerait que Marcelino n'ait pas été totalement satisfait du mercato réalisé par sa direction avant même de partir.

Marcelino raconte la révolution de l'OM sur le mercato

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE mercredi, Marcelino a fait le lien entre l'élimination de l'OM dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions et le mercato agité : « On savait que ce tour préliminaire pouvait conditionner la saison, notamment au niveau économique. Et on savait que ce serait difficile parce que l'effectif n'était pas encore construit, des joueurs sont arrivés fin juillet et ils ont participé à ce match début août : (Renan) Lodi, (Iliman) Ndiaye, (Pierre-Emerick) Aubameyang, (Ismaïla) Sarr. Il y avait aussi un nouvel entraîneur, avec une idée différente. Et parfois le foot est juste, parfois non, nous méritions de passer ce tour, nous avons été supérieurs sur le terrain. C'est le foot, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Mais nous étions là pour construire un projet sur deux ans. Et nous sommes restés deux mois », a expliqué l'ancien entraîneur de l'OM.

« Nous n'avions pas 300 millions d'euros »