L’OM enflamme un mercato, Marcelino lâche un regret à 300M€

Nommé à la tête de l’OM cet été, Marcelino a vu son expérience tourner au cauchemar, lui qui a quitté le club moins de trois mois après son arrivée à la suite d’une réunion houleuse entre des représentants de supporters et les dirigeants. L’Espagnol ne cache pas ses regrets dans un entretien accordé à L’Équipe, et revient notamment sur le mercato réalisé par Pablo Longoria.

Moins d’un mois après son départ de l’OM, Marcelino sort du silence et règle ses comptes dans un entretien accordé à L’Équipe . L’Espagnol ne mâche pas ses mots au moment de revenir sur son passage express sur la Canebière, estimant notamment que l’OM n’était pas « un club aussi grand que ce qu'il voudrait être », à cause du comportement de certains supporters, en référence aux supposées menaces qui auraient été prononcées lors de la réunion houleuse qui a plongé la formation phocéenne dans la crise.

« Nous n'avions pas 300 millions d'euros »

Tout avait pourtant bien démarré pour Marcelino, qui avait vu arriver neuf nouveaux joueurs durant l’été, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, Michael Murillo, Bamo Meïté, Ruben Blanco et Joaquin Correa. Interrogé par L’Equipe , l’Espagnol valide le recrutement de Pablo Longoria mais affiche tout de même un regret : « Je pense que nous avons fait un très bon mercato, par rapport aux possibilités économiques du club. Mais nous n'avions pas 300 millions d'euros. »

« Pour les exigences qu'il y a à l'OM, il doit y avoir un effectif plus ample »