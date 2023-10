Panique pour le boss de l'OM, il va claquer la porte

Amadou Diawara

Alors que l'OM est entré dans une terrible crise, Javier Ribalta serait déterminé à claquer la porte. Malgré son retour à Marseille, le directeur du football n'a pas accompagné les autres dirigeants phocéens au Vélodrome lors des deux derniers matchs à domicile. Sachant que personne ne bloquera son départ, Javier Ribalta serait on ne peut plus proche de la sortie.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0, 17 septembre), certains ultras marseillais sont allés jusqu'à proférer des menaces de mort à la direction du club. Dans la foulée, Marcelino a décidé de démissionner de son poste d'entraineur olympien.

Ribalta est revenu à Marseille, mais...

En plus de Marcelino, Javier Ribalta serait sur le point de claquer la porte de l'OM. D'après L'Equipe , le directeur du football olympien serait revenu à Marseille la semaine dernière, avant de passer à la Commanderie. Malgré tout, Javier Ribalta n'a pas accompagné Pablo Longoria, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier au Vélodrome lors des deux derniers matchs à domicile de l'OM, et ce, parce qu'il compterait toujours prendre le large.

Javier Ribalta n'est pas retenu par l'OM