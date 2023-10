OM : Marcelino sort du silence et déballe tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a deux semaines, Marcelino annonçait qu'il démissionnait de son poste d'entraîneur de l'OM. Après une réunion houleuse entre la direction et les supporters, le technicien espagnol a décidé de partir compte tenu du climat devenu intenable. Et pour la première fois depuis qu'il a quitté Marseille, Marcelino sort du silence et dévoile les coulisses de son départ.

Nommé entraîneur de l'OM après le départ d'Igor Tudor, Marcelino n'aura dirigé que 7 matches officiels sur le banc marseillais. Et pour cause, il y a deux semaines, l'Espagnol posait sa démission à la suite d'une réunion qui a mal tourné entre les supporters et la direction du club phocéen. De retour en Espagne, Marcelino sort du silence et dévoile les coulisses de son départ.

OM : Longoria abandonné par un proche ? https://t.co/mIOM1I7UKZ pic.twitter.com/22iYg48P7w — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Marcelino évoque sa démission de l'OM

« Le lundi, nous nous sommes entraînés normalement. Ensuite, le soir, Pablo (Longoria, le président) m'a appelé et m'a raconté ce qui venait de se passer au siège du club. Lui et les autres dirigeants avaient reçu des menaces, et on les obligeait pratiquement à quitter leur fonction », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE .

«Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale»