Imité par un attaquant du PSG, il répond après son transfert

Cet été, l'OL a laissé filer plusieurs joueurs issus de son centre de formation, à commencer par Bradley Barcola qui a rejoint le PSG ou encore Castello Lukeba qui s'est engagé avec le RB Leipzig. C'est également le cas de Malo Gusto, qui avait signé à Chelsea dès le mois de janvier avant de rejoindre Londres définitivement cet été. Et ce dernier revient sur les insultes des supporters lyonnais.

Lors du choc contre le PSG, les supporters de l'OL n'ont pas hésité à afficher leur mécontentement face aux jeunes Lyonnais qui ont quitté le club avec une banderole assez claire : « Quitter votre club formateur pendant la tempête, vous êtes des merdes ! » Bradley Barcola, qui avait reçu un accueil houleux, était particulièrement visé, tout comme Castello Lukeba. Malo Gusto, qui avait rejoint Chelsea, un peu plus tôt, a répondu aux supporters de l'OL.

Gusto répond aux supporters de l'OL

« Comme je l'avais dit, quand tu es un enfant du club et que tu as grandi ici, que tu as toujours été fier de porter le maillot, en voyant tout ça, ça fait de la peine. C'est la vie. Cela ne me touche pas, je n'y prête pas forcément attention », estime le latéral droit de Chelsea dans une interview accordée à Génération After sur RMC .

«C'est dommage»