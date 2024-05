OM : La grande annonce, Marseille va adorer !

Arnaud De Kanel

Jeudi, l'OM a une occasion en or de sauver sa saison en décrochant sa place pour la finale de l'Europa League. Il faudra battre l'Atalanta Bergame en Italie après le nul concédé au Vélodrome la semaine dernière. La mission n'est pas impossible pour les hommes de Jean-Louis Gasset qui se mettent même à rêver de soulever la coupe le 22 mai prochain à l'image de Bamo Meïté.

La route vers Dublin passera par un petit détour en Italie pour l'OM. Une semaine après le match nul au Vélodrome, les Olympiens se déplacent en effet sur la pelouse de l'Atalanta Bergame ce jeudi avec l'ambition de vaincre l'équipe entrainée par Gian Piero Gasperini pour se qualifier en finale de la Ligue Europa. Bamo Meïté se projette même un peu plus loin et il rêve de ramener le prestigieux trophée au peuple marseillais.

«Tout cela symbolise la force mentale de ce groupe»

« Le match aller contre l'Atalanta ? Ça illustre la force de caractère de cet effectif. On a des grands noms dans le vestiaire, et ils assument leurs responsabilités dans les gros matches. Certes on a connu plusieurs moments difficiles, en début de saison, au retour de la trêve hivernale… Cette saison a été faite de hauts et de bas, mais, in fine, on est au rendez-vous dans le money-time, en coupe d’Europe. Ce qu’ont fait les gars jeudi contre l’Atalanta… On est mené, on réussit à égaliser et aurait même mérité de l’emporter. Tout cela symbolise la force mentale de ce groupe », a déclaré le défenseur de l'OM dans un entretien accordé à La Provence . Bamo Meïté confirme les grandes ambitions du vestiaire.

«On espère vraiment ramener un titre à Marseille»