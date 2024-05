OM : Il vend la mèche pour son retour

Arnaud De Kanel

Eloigné des terrains depuis le 22 mars dernier et une très grosse entorse de la cheville à l'entrainement, Bamo Meïté ne devait plus rejouer d'ici la fin de la saison. L'OM avait en effet rapporté le forfait de l'international ivoirien qui est finalement en train de déjouer tous les pronostics et qui pourrait faire le déplacement à Bergame jeudi pour affronter l'Atalanta. En tout cas, Meïté fait tout pour !

Il n'y aura pas échappé non plus. Victime de l'hécatombe qui a décimé l'effectif de l'OM durant la trêve internationale, Bamo Meïté n'a plus joué en match officiel depuis le 17 mars, lui qui était en train de se faire une place de choix dans cette équipe. Une fin de saison avait même été évoqué par le club phocéen suite à son entorse de la cheville. Mais selon les informations de L'Equipe , il pourrait être convoqué dans le groupe de Jean-Louis Gasset pour affronter l'Atalanta jeudi. Meïté l'annonce lui-même, son retour est en bonne voie.

«On a repris la course en individuel»

« Je récupère bien, mieux que prévu. J’ai travaillé sérieusement avec le staff médical. Je mets tout en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, que ce soit les soins, l’alimentation ou le sommeil. Dernièrement, on a repris la course en individuel », a révélé Bamo Meïté dans un entretien accordé à La Provence . La réponse tombera bientôt pour le défenseur central ivoirien.

«On va être fixé très rapidement»