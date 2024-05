Habib Beye s’enflamme pour l’OM !

Hugo Chirossel

Malgré une bonne prestation et les occasions pour, l’OM n’est pas parvenu à s’imposer face à l’Atalanta jeudi dernier, en demi-finale aller de la Ligue Europa. Habib Beye a malgré tout apprécié ce qu’il a vu de la part des Olympiens lors de ce match et surtout l’ambiance du Stade Vélodrome.

Dans une ambiance des grands soirs, l’OM a été tenu en échec par l’Atalanta jeudi soir (1-1), lors de sa demi-finale aller de Ligue Europa. Un résultat frustrant au vu de la prestation des hommes de Jean-Louis Gasset. Celui qui pourrait lui succéder la saison prochaine, Habib Beye, a apprécié ce qu’il a vu.

«Cet OM est emballant»

« Cet OM est emballant. Il n’est pas brillant dans le jeu, mais par contre à regarder pour moi il donne des émotions. Il se sert aussi de ce stade et de tout ce qu’il se passe dans ce stade », a déclaré Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club . L’ancien joueur de l’OM a été dithyrambique envers l’ambiance du Stade Vélodrome, unique en Europe à son sens.

«Pas un stade en Europe aujourd’hui qui est capable de faire ce qu’ils ont fait pendant 95 minutes»