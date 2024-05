Benatia annonce des nouveaux joueurs à l’OM !

Arnaud De Kanel

Nommé conseiller sportif de l'OM fin novembre, Medhi Benatia a pour mission d'épauler Pablo Longoria sur différents sujets, surtout sur le mercato. Le Marocain est également très investi en ce qui concerne les jeunes joueurs, en atteste sa présence en Champagne samedi pour la demi-finale de Gambardella face au Stade de Reims. Il a même l'intention de promouvoir des minots en équipe première.

Il était difficile de trouver plus satisfait er fier des U19 de l'OM que Medhi Benatia samedi. « C’est énorme parce que ça prouve le boulot qui est fait derrière. On l’a souvent répété, pour le président c’est quelque chose de très important. On le voit aussi à travers l’équipe première, cette année, pas mal de joueurs nous ont rendu de grands services, et ça va continuer. C’est quelque chose de très important pour moi, l’avenir. Voir qu’il y a des petits sur qui on peut s’appuyer, qui ont répondu présent, qui font une super saison et qui, en plus, vont aller jouer une finale, ça met vraiment en valeur le club », confiait le Marocain pour La Provence . Le conseil sportif de l'OM a fait le déplacement pour soutenir les minots, preuve de son implication avec les jeunes du club, lui qui rêve d'en accueillir avec l'équipe première comme le confirment ces propos rapportés par The Guardian .

«Nous avons la possibilité de pousser cinq, six ou sept joueurs dans l'équipe première»

« Cela a toujours été très difficile pour les joueurs de l'académie. Mais maintenant, nous avons la possibilité de pousser cinq, six ou sept joueurs dans l'équipe première et c'est différent d'avant. Jouer ici en tant que jeune, cela a toujours été difficile : il y a beaucoup de pression et dans le passé, il n'y avait pas toujours beaucoup de soutien de la part des entraîneurs et du staff », a déclaré Medhi Benatia, avant de poursuivre.

«Enseigner aux joueurs ce qu'a été ce club et ce qu'il représente»