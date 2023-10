Arabie Saoudite - OM : Une confirmation tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse anglaise ce mardi, l'OM pourrait bien passer sous pavillon saoudien. L'Arabie Saoudite pourrait acquérir un nouveau club européen dans les prochaines semaines et une arrivée à Marseille serait bien d'actualité. Journaliste très actif dans ce dossier, Thibaud Vézirian a confirmé la tendance sur les réseaux sociaux.

Après la crise, l'heure du changement. Ce mardi, la presse anglaise annonce que l'Arabie Saoudite aurait des vues sur l'OM. En juin dernier, le 10Sport.com avait déjà évoqué, en exclusivité, l'intérêt d'investisseurs saoudiens, qui avaient fait le déplacement jusqu'à Marseille. Longtemps sourd, Frank McCourt se montre, aujourd'hui, à l'écoute et la situation est donc propice à des discussions.

Des négociations avancées avec l'OM ?

The Independent confirme cette nouvelle et indique que des négociations ont débuté en coulisses. Très actif dans ce dossier, Thibaud Vézirian a réagi à cette information. Le journaliste annonce que ce feuilleton touche à sa fin et que le dénouement est proche dans ce dossier, qui dure.

« Ça sent bon »