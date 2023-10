Transferts : Cette annonce troublante d’un ancien du PSG

Amadou Diawara

Lors de l'été 2014, Kingsley Coman a quitté le PSG pour rejoindre la Juventus. Alors qu'il évolue actuellement au Bayern, le natif de Paris n'a pas oublié le club de la capitale. En effet, Kingsley Coman n'a pas fermé la porte à un retour au PSG, qu'il aimerait voir remporter la Ligue des Champions.

Formé au PSG, Kingsley Coman aurait pu signer son premier contrat professionnel à Paris. Toutefois, l'attaquant de 27 ans en a décidé autrement. En effet, Kingsley Coman a snobé le PSG pour rejoindre la Juventus librement et gratuitement lors de l'été 2014, alors que son bail venait de s'achever. Après avoir passé seulement une année à la Vieille Dame , Kingsley Coman a migré vers Munich pour évoluer sous les couleurs du Bayern. Et alors qu'il a quitté le PSG il y a déjà neuf ans, l'international français est toujours attaché à son premier club. D'ailleurs, Kingsley Coman aimerait voir le club de la capitale remporter la première Ligue des Champions de son histoire lorsqu'il aura quitté le Bayern.

«On souhaite que le PSG gagne la Ligue des champions»

« Je pense que j'ai pris la bonne décision. Au moment où je suis parti, la situation était complètement différente à l'époque. Quel que soit le club, gagner la Ligue des champions, ce n'est pas facile. Mais depuis que je suis parti, le PSG a beaucoup évolué. Il est devenu un club qu'on regarde et qu'on met dans les favoris pour la Ligue des champions » , a confié Kingsley Coman, avant d'évoquer un possible retour au PSG.

Mbappé - PSG : Riolo donne un conseil surprenant au Real Madrid https://t.co/s7NsXBUfr6 pic.twitter.com/4BcEUQU10q — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

«Tant que je suis à Munich, j'espère que non»