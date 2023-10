Mbappé - PSG : Riolo donne un conseil surprenant au Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid cet été. Interrogé sur ce dossier, Daniel Riolo a confié que s'il était à la place du club merengue, il ne recruterait pas le capitaine de l'équipe de France, mais plutôt Erling Haaland.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, à la fin du dernier exercice, le numéro 7 parisien a décidé de ne pas activer la clause pour rempiler jusqu'au 30 juin 2025. Engagé jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc rejoindre le Real Madrid pour 0€ cet été. Mais d'après Daniel Riolo, la Maison-Blanche ferait mieux de snober le Français et de recruter Erling Haaland à sa place.

Mbappé : La presse espagnole dévoile le plan pour le PSG https://t.co/QAYJtZ7iBf pic.twitter.com/vmDc4x3LX5 — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

«Si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas»

« Cela semble écrit, (Kylian) Mbappé doit finir au Real Madrid. Mais si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas ; parce que j'ai Vinicius, qui est un super joueur. Il joue dans la position préférentielle de Mbappé, qui n'est pas un 9. Et il y a Haaland qui dispose d'une clause libératoire, qui n'est pas dinguissime » , a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Moi j'associe Vinicius et Haaland»