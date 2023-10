Le Real Madrid vend la mèche, Mbappé va quitter le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Et il n'hésite pas à afficher sa confiance quant à la signature de l'attaquant français en fin de saison. Mais Kylian Mbappé va-t-il s'engager avec le club espagnol à l'issue de son contrat ?

Après un été très agité, Kylian Mbappé a été réintégré au sein du groupe du PSG au cours du mois d'août. Cependant, il n'a pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui sème évidemment le doute sur son avenir à Paris à moyen terme. Le Real Madrid souhaiterait toujours l'attirer et pourrait revenir à la charge dès le mois de janvier afin de reprendre des discussions en vue d'une signature libre en fin de saison. Et un dirigeant madrilène a d'ailleurs peut-être vendu la mèche.

«Mbappé, j'ai confiance en son arrivée»

En effet, dans des propos rapportés par AS , José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid assure que « Mbappé, j'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il viendra au Real Madrid. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui lorsqu'il deviendra un joueur libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid, bien sûr (...) Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous ». Il est également revenu sur l'arrivée avortée de l'attaquant du PSG cet été. « Pour venir, il aurait dû renoncer à des primes élevées déjà convenues avec le PSG. De plus, il y aurait eu un transfert. La somme qui serait versée pour avoir Mbappé un an plus tôt était folle. Cela n'avait aucun sens de recruter Mbappé un an plus tôt », ajoute José Manuel Otero.

Le cas Mbappé va faire parler

Une sortie qui relance donc une nouvelle fois l'avenir de Kylian Mbappé qui sera autorisé à discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Sauf s'il prolonge d'ici-là évidemment. Par conséquent, nul doute que le cas Mbappé va continuer à faire parler dans les prochains jours. Reste à savoir si le PSG va encore réussir à battre le Real Madrid dans ce feuilleton interminable... ou peut-être pas.